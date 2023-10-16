Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Азербайджан
19:00
АвстрияНе начат
Гибралтар
21:45
ИрландияНе начат
Бельгия
21:45
ШвецияНе начат
Греция
21:45
НидерландыНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
ПортугалияНе начат
Исландия
21:45
ЛихтенштейнНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
КенияНе начат

Пресс-служба "Реала Сосьедад": Захарян полностью готов сыграть в матче с "Мальоркой"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
В пресс-службе "Реала Сосьедад" сообщили о том, что полузащитник сборной России Арсен Захарян тренируется без ограничений и готов принять участие в ближайшем матче Ла Лиги против "Мальорки".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
– Арсен Захарян без проблем работает со своими одноклубниками. Здоровью футболиста ничего не угрожает – Арсен чувствует себя отлично! Он был готов до, и сейчас россиянин также полностью готов принять участие в ближайшем матче с "Мальоркой", – цитирует ответ пресс-службы "Реала Сосьедад" Sport24.

20-летний воспитанник "Динамо" пропустил несколько матчей "Реала Сосьедад" в чемпионате Испании из-за болезни. Захарян вышел на замену в четырех играх Ла Лиги, пока не отметившись результативными действиями. По итогам 9-ти сыгранных туров клуб из Сан-Себастьяна располагается на 6-м месте в таблице чемпионата страны, набрав 15 очков. Свою ближайшую встречу Примеры баски проведут в воскресенье, 22 октября, на своем поле против "Мальорки".


Реал Сосьедад Мальорка Сборная России Захарян Ла Лига
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится