– Арсен Захарян без проблем работает со своими одноклубниками. Здоровью футболиста ничего не угрожает – Арсен чувствует себя отлично! Он был готов до, и сейчас россиянин также полностью готов принять участие в ближайшем матче с "Мальоркой", – цитирует ответ пресс-службы "Реала Сосьедад" Sport24.
20-летний воспитанник "Динамо" пропустил несколько матчей "Реала Сосьедад" в чемпионате Испании из-за болезни. Захарян вышел на замену в четырех играх Ла Лиги, пока не отметившись результативными действиями. По итогам 9-ти сыгранных туров клуб из Сан-Себастьяна располагается на 6-м месте в таблице чемпионата страны, набрав 15 очков. Свою ближайшую встречу Примеры баски проведут в воскресенье, 22 октября, на своем поле против "Мальорки".
Пресс-служба "Реала Сосьедад": Захарян полностью готов сыграть в матче с "Мальоркой"
В пресс-службе "Реала Сосьедад" сообщили о том, что полузащитник сборной России Арсен Захарян тренируется без ограничений и готов принять участие в ближайшем матче Ла Лиги против "Мальорки".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"