"Не было ли ошибкой то, что я покинул "Севилью" спустя год? Стал бы я там когда-нибудь чемпионом? Не знаю. А так после этого выиграл со своим родным клубом три чемпионства. И, надеюсь, расплатился сполна за то, что дал мне "Зенит". И счастлив", — сказал Кержаков.
40-летний Кержаков играл за испанскую команду с 2007 по 2008 год, а затем перешёл в московское "Динамо". В "Севилье" Кержаков в 45 матчах забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Вместе с командой россиянин выиграл Кубок Испании, Кубок УЕФА (Лига Европы) и два Суперкубка Испании.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Кержаков — об отъезде из "Севильи" спустя год: не знаю, стал бы я там чемпионом. А с "Зенитом" выиграл три
Бывший нападающий "Севильи" Александр Кержаков не считает ошибочным решение уехать из команды спустя год.
Фото: Getty Images