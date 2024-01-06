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18-летний Гюлер впервые попал в стартовый состав "Реала"

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Полузащитник "Реала" Арда Гюлер дебютирует за свою новую команду в матче Кубка Испании.
Фото: iDman Biz
18-летний футболист попал в стартовый состав на матч Кубка Испании с "Арандиной". Встреча пройдёт сегодня, 6 января. Начало - в 23:30.

Турецкий футблист ещё летом перешёл в "Реал" из "Фенербахче". Но с тех пор ему так и не удалось провести ни одного матча за мадридцев. Он испытывал различные проблемы со здоровьем. При этом Гюлер несколько раз попадал в заявку, но так и не вышел на поле.

Гюлер Реал
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