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COPE: Мбаппе перейдет в "Реал", только если его мать лично позвонит Флорентино Пересу

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Стали известны подробности переговоров о переходе форварда ПСЖ Киллиана Мбаппе в мадридский "Реал".
Фото: Getty Images
Мадридский "Реал" все еще может рассмотреть вариант подписания нападающего ПСЖ и сборной Франции Киллиана Мбаппе. По данным испанского издания COPE, мать Мбаппе должна лично позвонить президенту "Реала" Флорентино Пересу и сообщит о готовности ее сына к переходу в столицу Испании.

Кроме того, "королевский клуб" отказывается платить Киллиану Мбаппе зарплату в размере 25-ти миллионов евро в год, которые были ему предложены в 2022-м году. Теперь оффер от "Реала" включает зарплату в размере лишь 15-ти миллионов евро. В числе причин, из-за которых мог ослабеть интерес "Реала" к Мбаппе называется отличная форма летнего новичка команды Джуда Беллингема и подписание бразильского нападающего "Палмейраса" Эндрика.

Мбаппе Реал ПСЖ Зарубежные трансферы Перес
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