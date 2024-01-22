В ходе переговоров мадридского "Реала" с окружением Киллиана Мбаппе было достигнуто принципиальное соглашение - заявляет издание Sports Zone.
Летом 2024-го года контракт Мбаппе с ПСЖ подходит к концу, а значит, игрок может сменить команду в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагает своему лидеру новый 4-летний контракт с зарплатой 100 миллионов евро в год.
Киллиан Мбаппе выступает в составе ПСЖ с лета 2018-го года. В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 26-ти матчах парижан во всех турнирах и записал на свой счет 28+6 по системе гол+пас
Sports Zone: "Реал" достиг принципиального соглашения с Киллианом Мбаппе
Форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе близок к подписанию контракта с мадридским "Реалом".
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