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Sports Zone: "Реал" достиг принципиального соглашения с Киллианом Мбаппе

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Форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе близок к подписанию контракта с мадридским "Реалом".
Фото: Getty Images
В ходе переговоров мадридского "Реала" с окружением Киллиана Мбаппе было достигнуто принципиальное соглашение - заявляет издание Sports Zone.

Летом 2024-го года контракт Мбаппе с ПСЖ подходит к концу, а значит, игрок может сменить команду в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагает своему лидеру новый 4-летний контракт с зарплатой 100 миллионов евро в год.

Киллиан Мбаппе выступает в составе ПСЖ с лета 2018-го года. В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 26-ти матчах парижан во всех турнирах и записал на свой счет 28+6 по системе гол+пас

Ла Лига Реал ПСЖ Мбаппе Зарубежные трансферы
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