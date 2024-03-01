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Пресс-служба "Реала Сосьедад" - о Захаряне: мы всегда довольны, когда наши игроки вызываются в свои сборные

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Глава пресс-службы "Реала Сосьедад" Хон Андер Мундуате отреагировал на включение хавбека Арсена Захаряна в расширенный список сборной России для участия в мартовском сборе.
Фото: Чемпионат.com
"Мы всегда довольны, когда наши футболисты вызываются в свои национальные команды", - приводит слова Мундуате Metaratings.

Напомним, 21 марта сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Сербии. Также команда Валерия Карпина 25 марта сыграет против сборной Парагвая. Обе игры пройдут в Москве на стадионе "ВТБ Арена".

Атакующий полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян последний раз выходил на поле в футболке сборной России в марте 2023 года. Игрок провел 69 минут в контрольном матче с командой Ирана (1:1).

Захарян Реал Сосьедад Сборная России
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