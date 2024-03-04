"Арсену нужно терпеть, работать, быть сильным ментально. Да, он может читать, что о нём пишут, что он плохой, что не забивает, но надо не обращать на это внимание. Сегодня не получится, завтра, послезавтра, а после послезавтра получится! Так что надо терпеть. Арсен стал сильнее, интенсивность в Испании выше", - цитирует Личку "Чемпионат".
Марцел Личка возглавил "Динамо" перед началом сезона-2023/2024, Арсен Захарян выступал за московский клуб с 2020 по 2023 год и в августе перешел в испанский "Реал Сосьедад" за 13 миллионов евро. В текущем сезоне российский полузащитник провел 30 матчей и записал на свой счет одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 20 миллионов евро.
"Реал Сосьедад" уступил "ПСЖ" в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов со счетом 0:2. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет в своем активе 40 очков.
Личка: Захаряну нужно терпеть, работать, быть сильным ментально - Арсен стал сильнее в Испании
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о полузащитнике "Реал Сосьедад" Арсене Захаряне.
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