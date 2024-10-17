"Конечно, в плюс ему столь длительный простой не пошел. Он долго был вне команды, теперь надо еще набирать форму в общей группе, восстанавливать взаимопонимание с партнерами. Стоит ли задуматься об аренде зимой? Нет, не надо никуда шарахаться. "Реал Сосьедад" - отличный клуб, там созданы все условия. Все зависит от Арсена, у него молодой организм, должен быстро восстановиться", - заявил Ледяхов.
Полузащитник сборной России Арсен Захарян пропустил старт сезона из-за травмы. 17-го октября футболист вернулся к тренировкам в общей группе с основной командой. Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом прошлого года. Сумма трансфера, по оценке СМИ, составила 13 миллионов евро.
В своем дебютном сезоне в Испании Захарян принял участие в 40-ка матчах во всех турнирах, включая 5 - в Лиге Чемпионов. На счету полузащитника 1 гол и 2 результативные передачи. Контракт Захаряна с его нынешним клубом рассчитан до лета 2029-го года.
Источник: ВсеПроСпорт
Ледяхов: Захаряну не надо никуда шарахаться. "Реал Сосьедад" - отличный клуб
Экс-футболист "Спартака" и хихонского "Спортинга" Игорь Ледяхов посоветовал полузащитнику "Реала Сосьедад" Арсену Захаряну не думать о смене клуба.
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