Напомним, главным претендентом на награду считался вингер "Реала" Винисиус Жуниор, однако в итоге "Золотой мяч" получил опорный полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. Винисиус же занял в голосовании второе место и не явился на церемонию награждения.
- Я был за Винисиуса. Он является лидером команды. Для меня странно, что выиграл Родри. Мне больно, что Винисиус не стал лучшим футболистом мира, - передает слова Колыванова "Чемпионат".
В прошлом сезоне Винисиус принял участие в 26 матчах Ла Лиги и забил 15 голов, сделав при этом шесть ассистов на партнеров. В этом сезоне бразилец забил пять голов и сделал пять голевых передач.
Родри в прошлом сезоне провел за "Манчестер Сити" в АПЛ 34 матча, забил восемь голов и сделал девять результативных передач. На данный момент полузащитник восстанавливается после травмы.
Колыванов: больно, что Винисиус не выиграл "Золотой мяч"
Бывший российский футболист Игорь Колыванов высказался по итогам результатов голосования "Золотого мяча".
Фото: ФК "Реал Мадрид"