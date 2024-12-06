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Представитель Захаряна: надеюсь, успеет до конца года сыграть

Геннадий Голубин, представляющий интересы российского полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, поделился информацией о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: Global Look Press
"Не переживайте, все будет нормально. Надеюсь, что успеет до конца года сыграть. Но не думаю, что получится в воскресенье против "Леганеса", - цитирует Голубина "СЭ".

Напомним, атакующий полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян еще не принимал участия в текущем сезоне. 6 августа в Барселоне россиянину была проведена операция на голеностопном суставе. К тренировкам с командой игрок смог вернуться только 17 октября, после чего у него возникли осложнения.

Матч 16-го тура Ла Лиги, в котором "Леганес" примет на своем поле "Реал Сосьедад" состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало игры в 16:00 по московскому времени.

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