"Уверен, "Сосьедад" обязательно даст еще один шанс Захаряну проявить себя. Это очень терпеливый клуб. Захарян — их игрок, они заинтересованы в том, чтобы он развивался у них в команде", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Российский полузащитник Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" прошлым летом за 13 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года.
Россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро.
Рианчо: уверен, "Сосьедад" обязательно даст еще один шанс Захаряну проявить себя
Фото: ФК "Реал Сосьедад"