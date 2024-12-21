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Рианчо: уверен, "Сосьедад" обязательно даст еще один шанс Захаряну проявить себя

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о полузащитнике "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Уверен, "Сосьедад" обязательно даст еще один шанс Захаряну проявить себя. Это очень терпеливый клуб. Захарян — их игрок, они заинтересованы в том, чтобы он развивался у них в команде", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".

Российский полузащитник Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" прошлым летом за 13 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года.

Россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро.

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