Футболист "Барселоны" считает несправедливой дисквалификацию Винисиуса всего на два матча

Напомним, бразильский нападающий "Реала" получил красную карточку в игре 12-го тура Ла Лиги с "Валенсией" и позже был дисквалифицирован на два матча.
- Мне это тоже кажется несправедливым. Несколько лет назад меня дисквалифицировали на четыре матча за гораздо меньшую ошибку, и об этом никто не говорил. Нельзя молчать о таких вещах, - передает слова игрока "Барселоны" Barca Universal.
Напомним, перед удалением в матче с "Валенсией" Винисиус толкнул голкипера "летучих мышей" двумя руками в лицо, после чего получил прямую красную карточку. Также в результате этого инцидента на бразильца был наложен денежный штраф.
Винисиус принадлежит "Реалу" с 2018 года. С того момента он принял участие в 287 матчах и забил 97 голов, сделав при этом 83 результативные передачи. Также бразилец получил две прямые красные карточки.
В этом сезоне Ла Лиги 24-летний футболист провел в Ла Лиге 15 матчей, восемь раз поразил ворота соперников и сделал семь голевых передач.