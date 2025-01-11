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Колосков: трансфер Захаряна в "Реал Сосьедад" привольным называть бы не стал

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре Арсена Захаряна в составе "Реала Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Трансфер Захаряна в "Реал Сосьедад" привольным называть бы не стал. Понятно, что успехов он пока не сыскал, но ведь Арсен не имеет игровой практики не потому что он плохой футболист, а потому что его преследуют травмы", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".

Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. Российский полузащитник провел в составе испанского клуба во всех турнирах 40 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров "Реал Сосьедад" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице испанского чемпионата с 25-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата Испании "Реал Сосьедад" сыграет на своем поле с "Вильярреалом".

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