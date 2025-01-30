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Корнеев: за "Реал Сосьедад" Захарян играть не будет. Арсен просто не готов к такому ритму и нагрузкам

Экс-спортивный директор "Зенита" и "Локомотива" Игорь Корнеев высказался о перспективах российского полузащитника Арсена Захаряна в Испании.
Фото: Getty Images
"По Захаряну говорить особо нечего. Практика показывает, что это был неправильный выбор в его карьере. За "Реал Сосьедад" он играть не будет. Арсен просто не готов к такому ритму и нагрузкам. Не могу представить ни один клуб в России, который рассчитывал бы на его сейчас, он же постоянно лечится", - поделился Корнеев.

Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. В дебютном сезоне в Испании Захарян отыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил один гол и два раза результативно ассистировал партнерам.

В текущем сезоне Арсен Захарян ни разу не вышел на поле из-за травмы. На его счету лишь два попадания в заявку "Реала Сосьедад". Контракт 21-летнего россиянина с его нынешним клубом рассчитан до лета 2029 года.

Источник: Metaratings

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