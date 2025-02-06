"Конечно, нам всем хочется, чтобы Захарян наконец-то заиграл в Испании, оправился от всех травм и прочего. Но возможно, что ему просто не подходит Ла Лига. Надо смотреть по этому сезону — если совсем не пойдет, лучше будет уйти в аренду, попробовать себя в другом месте", - цитирует Наумова "РБ Спорт".
Напомним, что Арсен Захарян получил повреждение во время предсезонной подготовки "Реал Сосьедада". В текущем сезоне россиянин провел во всех турнирах 1 матч и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 18 миллионов евро, контракт Захаряна с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее полузащитник выступал за московское "Динамо".
После 22-х сыгранных туров "Реал Сосьедад" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице испанской Ла Лиги с 28-ю набранными очками.
Наумов: возможно, Захаряну просто не подходит Ла Лига
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался об игре Арсена Захаряна за "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"