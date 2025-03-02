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Захарян пропустит матч 26-го тура Ла Лиги против "Барселоны"

Российский полузащитник Арсен Захарян не поедет с "Реалом Сосьедад" на игру чемпионата Испании с "Барселоной".
Фото: Getty Images
"Арсен не поедет с командой в Барселону. Он работает хорошо, но всё еще испытывает боль в мышцах", - цитирует "Матч ТВ" пресс-службу клуба.

Встреча 26-го тура испанской Ла Лиги, в которой "Барселона" примет у себя дома "Реал Сосьедад" состоится сегодня, 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Напомним, в прошлое воскресенье Захарян появился на поле с первых минут в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (3:0), но был заменен в перерыве из-за травмы. Позже выяснилось, что у него повреждение мышцы бедра.

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