"Реал" заинтересован в трансфере чемпиона Евро-2024

Мадридский «Реал» активно ведёт работу по возможному переходу полузащитника « Реала Сосьедад» Мартина Субименди.

Фото: IMAGO

По данным COPE, вероятность ухода 25-летнего хавбека из сан-себастьянского клуба весьма высока. «Сливочные» готовы активировать опцию выкупа его контракта, которая составляет 60 миллионов евро. Однако окончательное решение остаётся за самим футболистом.



Субименди — воспитанник «Реал Сосьедада». Он дебютировал в основном составе команды в 2020 году и с тех пор сыграл 226 матчей, забив 10 голов и отдав 9 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего опорного полузащитника составляет 60 миллионов евро.



Субименди также выступает за сборную Испании, приняв участие в 15 матчах, включая четыре игры на победном для Испании Евро-2024. В текущем турнире сборной — Лиге наций — он преимущественно выходит на поле в стартовом составе, сыграв в шести из восьми матчей.

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Реал Сосьедад