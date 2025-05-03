"Виден его прогресс в работе". В "Реале Сосьедад" рассказали о восстановлении Захаряна

"Арсен продолжает заниматься по индивидуальной программе. Виден его прогресс в работе. Но точной даты возвращения Захаряна в общую группу пока нет", - цитирует "СЭ" пресс-службу клуба.
Напомним, в нынешнем сезоне российский полузащитник Арсен Захарян почти не принимал участия в матчах за "Реал Сосьедад". Летом 2024 года футболист перенес операцию, которая потребовала длительного восстановления, а после у игрока случился рецидив. На счету Захаряна в этом сезоне один забитый гол и одна результативная передача в четырех играх за испанскую команду.