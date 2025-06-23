Агент: Захаряна уже никакие травмы не мучают, он готовится к новому сезону

"7 июля начинаются сборы у "Реала Сосьедад". Арсен был уже готов к полноценным тренировкам в конце сезона. Сейчас его уже никакие травмы не мучают, он готовится к новому сезону", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян пропустил большую часть минувшего сезона из-за травм. Летом 2024 года он перенес операцию на колене. В сезоне 2024/2025 атакующий хавбек сыграл лишь в четырех матчах за испанскую команду, в которых отличился забитым мячом и голевой передачей. За басков воспитанник московского "Динамо" выступает с августа 2023 года.