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Представитель Захаряна: Арсен планово закончил тренировку раньше

Представитель полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна Геннадий Голубин отреагировал на информацию о новом повреждении игрока.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
- Откуда взяли информацию про повреждение? Арсен планово закончил тренировку раньше. Никаких повреждений, ничего нет. Сегодня он провел две тренировки, все хорошо. Тренируется и готовится дальше к предстоящей игре — 18-го числа проводят товарищескую встречу. Информация о повреждении не соответствует действительности.

Ранее в пресс-службе "Реала Сосьедад" сообщили, что российский полузащитник закончил тренировку раньше остальной команды из-за боли в камбаловидной мышце.

Напомним, в завершившемся сезоне 2024/2025 Захарян в связи с различными повреждениями принял участие всего в четырех матчах за испанский клуб, в которых отличился голом и ассистом, проведя на поле лишь 78 минут. Атакующий хавбек защищает цвета сан-себастьянцев с лета 2023 года.

Источник: "СЭ"

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