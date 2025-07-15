- Он на 100% игрок "Реал Сосьедад", - передаёт слова не названного представителя "Реал Сосьедад" РИА Новости.
Ранее испанские СМИ сообщили, что 22-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян не принимает участия в общекомандных тренировках из-за вирусного заболевания. Сообщалось, что футболист начал процесс восстановления, однако в ближайшее время не будет тренироваться в общей группе.
Захарян перешёл в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в августе 2023 года. Большую часть сезона-2024/2025 футболист пропустил из-за травм, сыграв в 4 матчах во всех турнирах с 1 голом и 1 результативным пасом. Ранее в сезоне-2023/2024 Арсен сыграл за басков в 40 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и оформил 2 ассиста.
В "Реале Сосьедад" рассказали, планируют ли отдать Захаряна в аренду
В испанском "Реале Сосьедад" ответили на вопрос о возможной аренде российского полузащитника Арсена Захаряна.
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