"Арсен еще не работал в общей группе, поэтому он не поедет с нами в турне и останется в Сан-Себастьяне, чтобы полностью восстановиться. Захарян приступит к тренировкам с командой, когда мы вернемся из Японии", - приводит слова Мундуате Sport24.
Напомним, что российский полузащитник Арсен Захарян, выступающий за испанский "Реал Сосьедад", в прошлом сезоне вышел на поле в 4 встречах из-за нескольких повреждений. Россиянин записал на свой счет 1 забитый гол и 1 результативную передачу. Рыночная стоимость 22-летнего футболиста, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро, контракт полузащитника с испанским клубом истекает летом 2029 года.
В "Реале Сосьедад" рассказали, что Захарян не отправится с командой в турне и будет продолжать восстановление
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"