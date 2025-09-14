Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
Балтика
17:00
ЗенитНе начат
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
17:00
ШинникНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
16:00
ЛиверпульНе начат
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Леванте
17:15
БетисНе начат
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
Аталанта
16:00
ЛеччеНе начат
Пиза
16:00
УдинезеНе начат
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
16:30
АугсбургНе начат
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Испанский журналист оценил игру Захаряна в матче с "Реалом"

Испанский журналист Джованни Батиста оценил игру Арсена Захаряна в матче 4 тура Ла Лиги.
Фото: Global Look Press
"Захарян за то время, что был на поле в матче с "Реалом" Мадридом, выглядел хорошо. Ему важно влиться в соревновательный ритм. Особенно в этом году, когда в команде много полузащитников", - цитирует Батисту "Чемпионат".

В субботу, 13 сентября, "Реал Сосьедад" на своем поле уступил мадридскому "Реалу" в 4 туре Ла Лиги со счетом 1:2. Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 66 минуте встречи и не отметился результативными действиями. Этот выход на поле в официальном матче стал первым для россиянина в текущем сезоне.

В сезоне-2024/2025 Захарян провел 4 матча и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до июня 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 9 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится