"Захарян за то время, что был на поле в матче с "Реалом" Мадридом, выглядел хорошо. Ему важно влиться в соревновательный ритм. Особенно в этом году, когда в команде много полузащитников", - цитирует Батисту "Чемпионат".
В субботу, 13 сентября, "Реал Сосьедад" на своем поле уступил мадридскому "Реалу" в 4 туре Ла Лиги со счетом 1:2. Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 66 минуте встречи и не отметился результативными действиями. Этот выход на поле в официальном матче стал первым для россиянина в текущем сезоне.
В сезоне-2024/2025 Захарян провел 4 матча и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до июня 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 9 миллионов евро.
Испанский журналист оценил игру Захаряна в матче с "Реалом"
Испанский журналист Джованни Батиста оценил игру Арсена Захаряна в матче 4 тура Ла Лиги.
