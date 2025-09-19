Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
21:45
АнжеНе начат

В "Вильярреале" прокомментировали информацию об интересе к Умярову

Директор "Вильярреала" по профессиональному футболу Мигель Анхель Тена высказался об интересе клуба к полузащитнику "Спартака" Наилю Умярову.
Фото: ФК "Спартак"
"Данная информация не соответствует действительности. Мы не интересуемся Умяровым", - приводит слова Тена "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что испанские клубы "Вильярреал" и "Валенсия" интересуются возможностью приобретения полузащитника "Спартака" Наиля Умярова. Футбольный агент Герман Ткаченко заявил, что за футболистом следят несколько европейских клубов и могут подписать российского футболиста в 2026 году.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится