Флик задумался о новом решении в "Барселоне"

Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик может задержаться в каталонском клубе дольше, чем планировал ранее.

Фото: ФК "Барселона"

По информации COPE, руководство "блауграны" изучает возможность продления контракта с немецким специалистом до июня 2028 года.



Изначально Флик рассматривал вариант завершения тренерской карьеры по окончании сезона-2026/27, однако сейчас он не исключает пересмотра этого решения. По мнению тренера, окончательные выводы делать пока преждевременно.



Сообщается, что Флик полностью доволен работой в "Барселоне" и положительно оценивает долгосрочный проект клуба. Особое впечатление на специалиста производит система подготовки молодых игроков в "Ла Масии". Кроме того, его семье комфортно жить в Барселоне, а сам тренер выстроил хорошие рабочие отношения со спортивным директором Деку и президентом клуба Жоаном Лапортой.



При этом отмечается, что Флик связывает свое будущее в клубе с фигурой Лапорты. Немецкий специалист считает, что многое будет зависеть от того, сохранит ли нынешний президент свой пост.



Выборы президента "Барселоны" запланированы на 2026 год.