Винисиус отреагировал на перепалку с Диего Симеоне

Встреча, напомним, завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:1.
После игры бразильский футболист высказался в социальных сетях, прокомментировав эпизод, попавший в объективы камер в момент его замены. Сообщение Винисиуса появилось под видео журналиста Фабрицио Романо, где был запечатлен конфликтный момент.
- Опять проиграл матч на вылет, - написал футболист.
По ходу встречи Диего Симеоне в резкой форме обратился к игроку "Реала", намекнув, что президент клуба Флорентино Перес захочет избавиться от бразильца.