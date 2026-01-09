Винисиус отреагировал на перепалку с Диего Симеоне

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор отреагировал на перепалку с главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне, которая произошла во время полуфинального матча Суперкубка Испании.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Встреча, напомним, завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:1.

После игры бразильский футболист высказался в социальных сетях, прокомментировав эпизод, попавший в объективы камер в момент его замены. Сообщение Винисиуса появилось под видео журналиста Фабрицио Романо, где был запечатлен конфликтный момент.

- Опять проиграл матч на вылет, - написал футболист.

По ходу встречи Диего Симеоне в резкой форме обратился к игроку "Реала", намекнув, что президент клуба Флорентино Перес захочет избавиться от бразильца.

