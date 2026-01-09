Football Espana: вратарь "Барселоны" согласился перейти в другой клуб Ла Лиги

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Стеген дал согласие на смену клуба и может продолжить карьеру в "Жироне".

Как сообщает Football Espana, речь идет о переходе на правах аренды.



По информации источника, каталонский клуб готов расстаться с 33-летним голкипером при условии, что "Жирона" возьмет на себя часть его зарплаты - около 25 процентов. Ранее немецкий вратарь не рассматривал вариант с уходом, однако его позиция изменилась.



Тер Стеген защищает цвета "Барселоны" с 2014 года. За это время он провел 423 матча во всех турнирах. Контракт футболиста с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2028 года.

