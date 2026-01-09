Корнеев усомнился в перспективах Захаряна в "Реал Сосьедаде"



Экс-игрок "Барселоны" Игорь Корнеев поделился мнением о перспективах полузащитника " Реала Сосьедада" Арсена Захаряна после смены главного тренера.

Фото: ФК "Реал Сосьедад"

По его словам, приход Пеллегрино Матараццо может еще больше осложнить положение российского игрока в баскском клубе. Корнеев отметил, что новый наставник не связан прежними решениями и не несет ответственности за подбор состава, что снижает шансы Захаряна на стабильное игровое время.



- Он, по-видимому, при новом тренере имеет ещё меньше шансов выйти на поле, чем раньше. Думаю, что для Захаряна будет хорошей опцией аренда в следующем сезоне, либо продажа, - поделился Корнеев в эфире "Матч ТВ".



Захарян в этом сезоне выходил на поле в 15 встречах, лишь в четырех из них - в стартовом составе. На его счету один забитый мяч.