Нападающий "Аль-Насра" наблюдает за ходом встречи с трибун. К моменту написания этой новости идёт второй тайм, счёт в матче - 2:2 в пользу каталонцев.
Появление португальца на арене привлекло особое внимание, учитывая его богатую историю, связанную с мадридским клубом. Роналду защищал цвета "Реала" с 2009 по 2018 год и за это время стал одним из ключевых игроков в истории команды.
В составе "сливочных" форвард провёл 292 матча, отметившись 311 забитыми мячами.
Роналду присутствует на эль-класико между "Реалом" и "Барселоной" (фото)
Скриншот из трансляции