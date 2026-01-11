Роналду присутствует на эль-класико между "Реалом" и "Барселоной" (фото)

Криштиану Роналду стал зрителем финального матча Суперкубка Испании, в котором за трофей борются мадридский "Реал" и "Барселона".
Скриншот из трансляции
Нападающий "Аль-Насра" наблюдает за ходом встречи с трибун. К моменту написания этой новости идёт второй тайм, счёт в матче - 2:2 в пользу каталонцев.

Появление португальца на арене привлекло особое внимание, учитывая его богатую историю, связанную с мадридским клубом. Роналду защищал цвета "Реала" с 2009 по 2018 год и за это время стал одним из ключевых игроков в истории команды.

В составе "сливочных" форвард провёл 292 матча, отметившись 311 забитыми мячами.

