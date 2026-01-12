"Барселона" обыграла "Реал" и вновь выиграла Суперкубок Испании

Финал Суперкубка Испании-2026 завершился победой "Барселоны" над мадридским "Реалом".
Фото: AS
Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу каталонского клуба.

Решающую роль в успехе "сине-гранатовых" сыграл Рафинья, оформивший два забитых мяча. Ещё один гол в составе победителей записал на свой счёт Роберт Левандовски. У "Реала" отличились Винисиус и Гонсало Гарсия, причём последний не только поразил ворота соперника, но и отметился результативной передачей.

Концовку матча "Барселона" проводила в численном меньшинстве. На первой компенсированной минуте прямую красную карточку за жёсткий подкат получил Френки Де Йонг.

Этот успех позволил каталонскому клубу второй сезон подряд завоевать Суперкубок Испании.

