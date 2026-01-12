Команды выдали результативную концовку первого тайма, который вошёл в историю эль класико: три мяча были забиты в компенсированное время, и подобное произошло впервые в XXI веке.
Автором забитого мяча на второй добавленной минуте стал вингер "Реала" Винисиус. Однако уже спустя две минуты "Барселона" забила усилиями Роберта Левандовски. А на 45+6-й минуте Гонсало Гарсия вновь сравнял счёт - 2:2.
Во втором тайме был забит лишь один мяч - Рафинья оформил дубль и принес своей команды победу.
Впервые в XXI веке в матче эль класико забито три гола в добавленное время первого тайма
Финальный матч Суперкубка Испании-2026 между "Барселоной" и мадридским "Реалом" завершился победой каталонского клуба со счётом 3:2. Встреча запомнилась необычным развитием событий ещё до перерыва.
Фото: AS