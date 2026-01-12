Победная серия "Барселоны" достигла десяти матчей

"Барселона" продолжает успешный отрезок сезона, доведя свою победную серию до десяти матчей.

Фото: ФК "Барселона"

Очередной успех каталонский клуб одержал в финале Суперкубка Испании, где обыграл мадридский "Реал" со счётом 3:2.



Последнее поражение команда Ханси Флика потерпела ещё 25 ноября - тогда "Барселона" уступила "Челси" со счётом 0:3. После этого каталонцы неизменно выходили победителями, набрав впечатляющую разницу мячей - 29:8.



Следующий матч "Барселона" проведёт 15 января. В рамках Кубка Испании сине-гранатовые сыграют с "Расингом".

