Мбаппе помешал созданию чемпионского коридора для "Барселоны"

Однако обсуждение после матча вызвал не только результат, но и поведение игроков мадридской команды.
Сразу после финального свистка футболисты "Реала" направились к скамейке запасных, не оставшись на поле для традиционной церемонии. Главному тренеру Хаби Алонсо пришлось отдельно попросить команду вернуться для получения медалей.
При этом, как сообщает Sport.es, после завершения награждения игроки мадридского клуба оперативно покинули поле. Отмечается, что Килиан Мбаппе увёл партнёров по команде, из-за чего чемпионский коридор для победителей так и не был организован. Камеры трансляции зафиксировали момент, в котором французский нападающий эмоционально что-то высказывал одноклубникам, покидая газон.