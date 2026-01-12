Главный тренер "Реала" поздравил "Барселону" с победой в финале

Встреча завершилась победой каталонского клуба со счётом 3:2.
Наставник мадридцев отметил, что игра получилась равной и держала в напряжении до самого конца. По его словам, у "Реала" оставались реальные возможности уйти от поражения, однако реализовать их команде не удалось.
- Это был напряженный, очень конкурентный и захватывающий матч. Остается ощущение, что у нас было два очень явных шанса в конце, мы были близки к тому, чтобы сравнять счет, но в итоге мы поздравляем "Барселону". Нам нужно как можно скорее перевернуть эту страницу, - цитирует Алонсо Marca.
Победа в финале позволила "Барселоне" в 16-й раз в истории завоевать Суперкубок Испании. "Реал" побеждал в турнире 13 раз.