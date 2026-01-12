Главный тренер "Реала" поздравил "Барселону" с победой в финале

После поражения мадридского "Реала" от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании главный тренер команды Хаби Алонсо дал свою оценку решающему матчу.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Встреча завершилась победой каталонского клуба со счётом 3:2.

Наставник мадридцев отметил, что игра получилась равной и держала в напряжении до самого конца. По его словам, у "Реала" оставались реальные возможности уйти от поражения, однако реализовать их команде не удалось.

- Это был напряженный, очень конкурентный и захватывающий матч. Остается ощущение, что у нас было два очень явных шанса в конце, мы были близки к тому, чтобы сравнять счет, но в итоге мы поздравляем "Барселону". Нам нужно как можно скорее перевернуть эту страницу, - цитирует Алонсо Marca.

Победа в финале позволила "Барселоне" в 16-й раз в истории завоевать Суперкубок Испании. "Реал" побеждал в турнире 13 раз.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится