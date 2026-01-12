Мбаппе уступил "Барселоне" в пятом матче из шести за "Реал"

Финал Суперкубка Испании завершился очередным поражением Килиана Мбаппе в матчах против "Барселоны".

В решающей встрече турнира мадридский "Реал" уступил каталонскому клубу со счётом 2:3.



Для французского нападающего это поражение стало пятым в шести играх против "Барселоны" с момента его перехода в "Реал". В финале Мбаппе начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 76-й минуте, заменив Гонсало Гарсию. Полуфинал турнира форвард пропустил из-за травмы.



Килиан Мбаппе стал игроком мадридского клуба летом 2024 года, перейдя из "ПСЖ". В текущем сезоне нападающий провёл 24 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал пять результативных передач.

