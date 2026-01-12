Ямаль выиграл пятый трофей с "Барселоной" в 18 лет, опередив Месси

Победа "Барселоны" над мадридским " Реалом " в финале Суперкубка Испании стала знаковой для Ламина Ямаля.

Фото: Getty Images

18-летний вингер пополнил свою коллекцию титулов пятым трофеем в составе каталонского клуба. Финальная встреча прошла в Джидде и завершилась со счётом 3:2 в пользу "сине-гранатовых". Этот успех позволил Ямалю достичь исторической отметки уже в возрасте 18 лет и 182 дней.



Для сравнения, к этому моменту карьеры Лионель Месси имел лишь два титула с "Барселоной" - чемпионство Испании сезона-2004/2005 и победу в Суперкубке страны в 2005 году.



Ламин Ямаль является воспитанником академии Ла Масия и выступает за основную команду "Барселоны" с лета 2023 года.

