"Барселона" установила историческое достижение в противостоянии с "Реалом"

Каталонский клуб взял верх со счётом 3:2 и тем самым оформил уникальное достижение в истории противостояния двух грандов.
Ранее "Барселона" обыгрывала "Реал" в решающих матчах прошлого сезона. В январе прошлого года каталонцы оказались сильнее в финале Суперкубка (5:2), а весной победили мадридцев в финале Кубка Испании, где исход встречи решился в дополнительное время - 3:2.
Таким образом, "Барселона" впервые выиграла у "Реала" три финала подряд, чего ранее не происходило за всю историю эль класико.
Победа в Джидде принесла каталонскому клубу 16-й Суперкубок Испании - это рекорд турнира.