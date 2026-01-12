"Барселона" установила историческое достижение в противостоянии с "Реалом"

Финал Суперкубка Испании, состоявшийся 11 января, завершился очередной победой "Барселоны" над мадридским "Реалом".
Фото: Getty Images
Каталонский клуб взял верх со счётом 3:2 и тем самым оформил уникальное достижение в истории противостояния двух грандов.

Ранее "Барселона" обыгрывала "Реал" в решающих матчах прошлого сезона. В январе прошлого года каталонцы оказались сильнее в финале Суперкубка (5:2), а весной победили мадридцев в финале Кубка Испании, где исход встречи решился в дополнительное время - 3:2.

Таким образом, "Барселона" впервые выиграла у "Реала" три финала подряд, чего ранее не происходило за всю историю эль класико.

Победа в Джидде принесла каталонскому клубу 16-й Суперкубок Испании - это рекорд турнира.

