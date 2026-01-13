Гришин - об уходе Алонсо из "Реала": думаю, он сам ощутил облегчение

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин дал свой комментарий по поводу решения Хаби Алонсо покинуть "Реал".

Фото: ФК "Реал Мадрид"

- Думаю, он сам ощутил облегчение после ухода, потому что на него оказывалось давление перед каждым матчем. То его увольняют, то нет, и так каждый раз. Было давно понятно, что Хаби упустил раздевалку в команде. Но он по-прежнему остаётся тренером суперкласса, - сказал эксперт в эфире "Матч ТВ".



Гришин также добавил, что Алонсо следовало не покидать "Байер" ради работы в "Реале". Он отметил, что в Германии испанца ценили и уважали, чего не было в мадридском клубе.



Об уходе Алонсо стало известно 12 января. В мадридской команде он работал с лета 2025 года.