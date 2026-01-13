Как передаёт инсайдер Фабрицио Романо, руководство "сливочных" высоко оценивает кандидатуру немецкого специалиста и хотело бы видеть его у руля команды. Однако подчёркивается, что сам Клопп на данный момент не готов возвращаться к тренерской деятельности. Возможно, тренер может пересмотреть свое решение.
Ранее стало известно, что после ухода Хаби Алонсо временным тренером "Реала" стал экс-футболист клуба Альваро Арбелоа.
Напомним, Клопп летом 2024 года покинул "Ливерпуль", который возглавлял с 2015 года.
Руководство "Реала" хочет видеть Клоппа главным тренером команды - источник
Экс-наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп может оказаться в мадридском "Реале".
