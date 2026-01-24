"Реал Сосьедад" отклонил запросы по аренде Захаряна - источник

"Реал Сосьедад" не намерен отпускать Арсена Захаряна в аренду и уже отклонил обращения от нескольких испанских клубов.

Фото: ФК "Реал Сосьедад"





Захарян выступает за "Реал Сосьедад" с августа 2023 года, а его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2029-го. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл 16 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.



Ранее в СМИ появлялись слухи, что игрок может покинуть команду из-за отсутствия доверия со стороны главного тренера. Однако эту информацию позднее опровергли как агент футболиста, так и пресс-служба "



