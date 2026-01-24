Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
16:00
СурханНе начат
ЦСКА
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Испанский журналист рассказал, что в "Реале" рассчитывают выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов

Журналист Хосе Луис Санчес рассказал, что в "Реале" рассчитывают завершить сезон с двумя трофеями - победой в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
- В "Реале" верят, что могут выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов, - рассказал журналист в эфире El Chiringuito.

В национальном первенстве мадридцы сейчас занимают первое место: после 21 тура у них 51 очко. "Барселона" располагается следом и отстаёт на два балла.

На европейской арене "сливочные" также идут в верхней части таблицы общего этапа. При этом Кубок Испании для "Реала" уже завершён.

