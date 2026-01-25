Матчи Скрыть

"ПСЖ" готов переплатить "Барселоне" за игрока ради хороших отношений - AS

18-летний хавбек "Барселоны" Педро Фернандес может продолжить карьеру во Франции.
Фото: ФК "Барселона"
Полузащитник находится в шаге от перехода в "ПСЖ", а переговоры между клубами уже близки к финальной стадии, сообщает AS.

Отмечается, что парижане готовы заплатить за игрока сумму свыше 6 млн евро. По данным источника, "ПСЖ" увеличил предложение, чтобы сохранить хорошие отношения с каталонцами.

Фернандес является воспитанником академии "Барселоны" и с 2025 года начал получать игровое время в основной команде.

