"ПСЖ" готов переплатить "Барселоне" за игрока ради хороших отношений - AS

18-летний хавбек "Барселоны" Педро Фернандес может продолжить карьеру во Франции.

Фото: ФК "Барселона"

Полузащитник находится в шаге от перехода в "ПСЖ", а переговоры между клубами уже близки к финальной стадии, сообщает AS.



Отмечается, что парижане готовы заплатить за игрока сумму свыше 6 млн евро. По данным источника, "ПСЖ" увеличил предложение, чтобы сохранить хорошие отношения с каталонцами.



Фернандес является воспитанником академии "Барселоны" и с 2025 года начал получать игровое время в основной команде.

