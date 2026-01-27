Об этом сообщает El Nacional. Если вопрос с продлением контракта футболиста с "Реалом" не будет решен до апреля, он рассмотрит варианты перехода в другую команду.
Интерес к Вини проявляет французский "ПСЖ". По данным СМИ, форвард рассчитывает на зарплату в размере 30 млн евро в год.
Винисиус Жуниор перешел в "Реал" из "Фламенго" в июле 2018 года за 45 млн евро. В составе сливочных футболист на данный момент провел 353 матча, забил 113 мячей и отдал 94 голевые передачи, выиграв с клубом 14 трофеев.
Текущее соглашение нападающего с "Реалом" рассчитано до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 150 млн евро.
Винисиус готов покинуть "Реал" — источник
