Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
16:00
СлогаНе начат
Нижний Новгород
16:00
ФакелНе начат
Краснодар
16:00
ЕлимайНе начат

Винисиус готов покинуть "Реал" — источник

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор выразил готовность покинуть мадридский "Реал".
Фото: Getty Images
Об этом сообщает El Nacional. Если вопрос с продлением контракта футболиста с "Реалом" не будет решен до апреля, он рассмотрит варианты перехода в другую команду.

Интерес к Вини проявляет французский "ПСЖ". По данным СМИ, форвард рассчитывает на зарплату в размере 30 млн евро в год.

Винисиус Жуниор перешел в "Реал" из "Фламенго" в июле 2018 года за 45 млн евро. В составе сливочных футболист на данный момент провел 353 матча, забил 113 мячей и отдал 94 голевые передачи, выиграв с клубом 14 трофеев.

Текущее соглашение нападающего с "Реалом" рассчитано до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 150 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится