"ПСЖ" хочет подписать дорогостоящего форварда из Ла Лиги - источник

Нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес может продолжить карьеру во Франции.
Интерес к аргентинскому форварду проявляет "ПСЖ". Как сообщает журналист Ромен Гаден, парижский клуб рассматривает возможность подписания 26-летнего игрока в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что в трансфере лично заинтересован главный тренер команды Луис Энрике.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет около 100 млн евро.

