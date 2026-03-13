"ПСЖ" хочет подписать дорогостоящего форварда из Ла Лиги - источник

Нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес может продолжить карьеру во Франции.

Фото: Getty Images

Интерес к аргентинскому форварду проявляет "ПСЖ". Как сообщает журналист Ромен Гаден, парижский клуб рассматривает возможность подписания 26-летнего игрока в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что в трансфере лично заинтересован главный тренер команды Луис Энрике.



По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет около 100 млн евро.

