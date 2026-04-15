"Барселона" нашла альтернативу игроку "Интера" - источник

"Барселона" рассматривает запасной вариант на случай срыва трансфера Алессандро Бастони.
Каталонский клуб продолжает искать усиление в центр обороны и параллельно прорабатывает альтернативные кандидатуры. По информации Transfer News Live, в список возможных вариантов включён защитник "Болоньи" Джон Лукуми.

Бастони остаётся приоритетной целью, однако его переход осложняется высокой стоимостью и сложностью переговоров с "Интером".

В случае, если сделка не состоится, "Барселона" готова переключиться на Лукуми, который в текущем сезоне провёл 38 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

