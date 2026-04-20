Клопп принял решение по работе в "Реале" - источник

Юрген Клопп, ранее возглавлявший "Ливерпуль", в настоящее время не рассматривает вариант с работой в мадридском "Реале".
Фото: ФК "Ливерпуль"
Об этом сообщает AS. По информации источника, специалист доволен своей текущей ролью в структуре Red Bull и не планирует возвращаться к клубной тренерской работе в ближайшее время.

Отмечается, что специалист в будущем хотел бы возглавить национальную сборную Германии.

Немецкий специалист руководил "Ливерпулем" с 2015 по 2024 год.

