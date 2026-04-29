Ловчев: Захарян сломал свою карьеру, это пример всем остальным

"Захарян сломал свою футбольную карьеру ради перехода за границу, это пример всем остальным. Любой ценой ехать в Европу - это не выход, в последнее время там успеха добился только Головин. Он находится на своем месте, но и то в средней команде", - сказал Ловчев "Матч ТВ".
Арсен Захарян выступает в составе испанского "Реала Сосьедад" с августа 2023 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 64 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с российским игроком рассчитано до конца июня 2029 года.