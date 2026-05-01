Во время общения с журналистами игроку сообщили, что представители французского клуба присутствовали на одной из игр железнодорожников. На что Батраков ответил: "Спасибо!"
В текущем сезоне 20-летний футболист является самым результативным игроком "Локомотива". На счету полузащитника 17 забитых мячей и 12 голевых передач в 35 матчах во всех турнирах.
Батраков одним словом отреагировал на информацию об интересе "ПСЖ"
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков коротко отреагировал на информацию об интересе со стороны "ПСЖ" после матча 28-го тура РПЛ с московским "Динамо" (1:1).
