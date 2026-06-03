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"Монако" подпишет игрока "Барселоны" - источник

Полузащитник "Барселоны" Марк Касадо близок к переходу в "Монако".
Фото: Getty Images
По информации журналиста Мигеля Бласкеса, сделка между клубами практически согласована и готова на 95%. Сообщается, что "Монако" заплатит за футболиста 18 миллионов евро. Кроме того, "Барселона" рассчитывает сохранить за собой 20 процентов от возможной будущей продажи игрока.

В прошлом сезоне Касадо провёл 34 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

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