"Реал" определился с будущим Вальверде - источник

Будущее Федерико Вальверде в мадридском "Реале" остаётся предметом обсуждения, однако в клубе не планируют расставаться с одним из лидеров полузащиты.



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Уругваец находится в системе " Как пишет El Nacional, руководство сливочных готово рассмотреть продажу уругвайца только в случае получения предложения, превышающего 100 миллионов евро. В остальных ситуациях клуб рассчитывает сохранить футболиста в составе.Уругваец находится в системе " Реала " с 2016 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2029 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 120 миллионов евро.