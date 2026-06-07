Как пишет El Nacional, руководство сливочных готово рассмотреть продажу уругвайца только в случае получения предложения, превышающего 100 миллионов евро. В остальных ситуациях клуб рассчитывает сохранить футболиста в составе.
Уругваец находится в системе "Реала" с 2016 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2029 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 120 миллионов евро.
"Реал" определился с будущим Вальверде - источник
Будущее Федерико Вальверде в мадридском "Реале" остаётся предметом обсуждения, однако в клубе не планируют расставаться с одним из лидеров полузащиты.
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